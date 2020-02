Edilizia: piazza di Spagna, via Giulia e Trevi zone più ambite per casa in centro a Roma

Roma, 18 feb 11:17 - (Agenzia Nova) - La ripresa delle compravendite nelle zone di pregio a Roma ha effetti sulle quotazioni di mercato delle abitazioni, che tendono mediamente a un rialzo, seppur di entità modeste. Per quanto riguarda le quotazioni, che incorporano nell'offerta la qualità del costruito e i servizi all'abitare, i top prices medi nel centro storico di Roma variano tra 8.500 euro e 16.000 euro al metro quadrato. Piazza di Spagna, via Giulia, Fontana di Trevi rappresentano le zone più pregiate della città in termini di offerta commerciale. È quanto emerge dal nuovo report di Nomisma sul mercato immobiliare residenziale della Capitale presentato oggi presso la sede dell'Ance Roma - Acer, Associazione costruttori di Roma e provincia. Anche le zone semicentrali rappresentano importanti aree per lo sviluppo di nuovi prodotti di pregio, con un range di prezzo che va da un minimo di 6.300 euro a un massimo di 11.500 euro al metro quadro, come ad esempio Parioli (piazza Pitagora), Aventino (piazza Albania), Trieste (villa Ada), Monte Mario (piazza Socrate). (Rer) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - La ripresa delle compravendite nelle zone di pregio a Roma ha effetti sulle quotazioni di mercato delle abitazioni, che tendono mediamente a un rialzo, seppur di entità modeste. Per quanto riguarda le quotazioni, che incorporano nell'offerta la qualità del costruito e i servizi all'abitare, i top prices medi nel centro storico di Roma variano tra 8.500 euro e 16.000 euro al metro quadrato. Piazza di Spagna, via Giulia, Fontana di Trevi rappresentano le zone più pregiate della città in termini di offerta commerciale. È quanto emerge dal nuovo report di Nomisma sul mercato immobiliare residenziale della Capitale presentato oggi presso la sede dell'Ance Roma - Acer, Associazione costruttori di Roma e provincia. Anche le zone semicentrali rappresentano importanti aree per lo sviluppo di nuovi prodotti di pregio, con un range di prezzo che va da un minimo di 6.300 euro a un massimo di 11.500 euro al metro quadro, come ad esempio Parioli (piazza Pitagora), Aventino (piazza Albania), Trieste (villa Ada), Monte Mario (piazza Socrate). (Rer)