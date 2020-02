Ue: Consiglio adotta norme per individuare frodi fiscali in operazioni transfrontaliere di e-commerce

- Il Consiglio Economia e finanze dell'Unione europea ha adottato oggi un insieme di norme volte ad agevolare l'individuazione delle frodi fiscali nelle operazioni transfrontaliere di commercio elettronico. Lo ha reso noto il Consiglio dell'Ue che ha spiegato che le nuove misure consentiranno la raccolta armonizzata, da parte degli Stati membri, della documentazione resa disponibile per via elettronica da prestatori di servizi di pagamento quali ad esempio le banche. In aggiunta, sarà creato un nuovo sistema elettronico centrale per l'archiviazione delle informazioni sui pagamenti e per l'ulteriore trattamento di tali informazioni da parte dei funzionari nazionali antifrode. Concretamente, questo insieme di nuove norme comprende due testi legislativi. Il primo riguarda modifiche della direttiva Iva che introducono l'obbligo, per i prestatori di servizi di pagamento, di conservare la documentazione sui pagamenti transfrontalieri relativi al commercio elettronico. Tali dati saranno poi messi a disposizione delle autorità fiscali nazionali a condizioni rigorose, comprese quelle relative alla protezione dei dati. (segue) (Beb)