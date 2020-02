Ue: Consiglio adotta norme per individuare frodi fiscali in operazioni transfrontaliere di e-commerce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo riguarda modifiche del regolamento sulla cooperazione amministrativa nel settore dell'Iva, che stabiliscono in dettaglio le modalità di collaborazione tra le autorità fiscali in questo settore per individuare le frodi e controllare il rispetto degli obblighi in materia di Iva. Il Consiglio ha spiegato che i testi integrano il quadro normativo sull'Iva per il commercio elettronico, che entrerà in vigore nel gennaio 2021, in virtù del quale sono stati introdotti nuovi obblighi sull'Iva per i mercati online e norme di conformità semplificate dell'Iva per le imprese online. Le nuove norme si applicheranno a partire dal primo gennaio 2024. (Beb)