Libia: nonostante la guerra i libici hanno celebrato la rivoluzione del 17 febbraio

- Migliaia di libici sono scesi ieri in piazza in diverse città della Libia per celebrare il nono anniversario della rivoluzione del 17 febbraio nel 2011, nonostante la guerra lanciata dal generale Khalifa Haftar contro il Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli. Migliaia di libici si sono radunati in Piazza dei Martiri nella capitale, Tripoli, per celebrare la rivoluzione che ha posto fine al regime del colonnello Muammar Gheddafi nel 2011. I manifestanti hanno sventolato bandiere libiche scandendo slogan per chiedere pace e riconciliazione e sostenere le forze del Gna contro le forze di Haftar. L’emittente televisiva qatariota “Al Jazeera”, considerata vicina alle istanze del governo tripilino, sottolinea che i libici hanno riempito le piazze anche in diverse città occidentali e meridionali. Celebrazioni sono avvenuti anche a Bengasi, capoluogo della Cirenaica e roccaforte del generale Haftar, l’uomo forte che assedia Tripoli dal 4 aprile scorso. (Lit)