Roma: Calenda, io candidato sindaco? Allontano da me questo calice

- Sulla mia candidatura a sindaco di Roma, "allontano da me questo calice non perché penso che non sia una sfida straordinaria, ma perché in questo momento sto facendo una cosa differente a livello nazionale". Lo ha detto Carlo Calenda, eurodeputato e fondatore di Azione, intervistato nel programma "Lavori in Corso" in onda su Radio Radio e Radio Radio tv. "Poi qualunque cosa dicessi in questo momento verrebbe strumentalizzata centosessanta volte - aggiunge Calenda -. La differenza è che perlomeno mi leggo le carte: cerco di capire cosa non funziona nell'offerta sanitaria a Roma che è concentrata per il 50 per cento all'interno del centro storico, cerco di capire perché a Roma c'è un investimento che è inferiore a quello che lo Stato fa su Milano. Cerco di mettere insieme i numeri per capire come risolvere i problemi e gestirli. Perché il Governo è solo quello". Per Calenda "se ci sarà un candidato forte io lo supporterò in tutti i modi, farò la mia parte nel modo in cui sarà utile che io lo faccia. Io non sono contrario per principio alle primarie, dico solo, non state a ragionare sulle primarie per i prossimi 8 mesi e ragionate anche su quello che va fatto sennò finisce come al solito che si concentra - conclude Calenda - tutto sulle primarie e nulla su quello che va fatto per Roma". (Rer)