Giustizia: Crimi (M5s), corruzione non si combatte con parole vuote

- Per combattere la corruzione non bastano "parole vuote" da campagna elettorale e promesse sistematicamente tradite un secondo dopo la chiusura delle urne. Lo scrive su Facebook il capo politico reggente del Movimento cinque stelle Vito Crimi, in occasione della conferenza "Uniti contro la corruzione", organizzata al Senato dal Movimento a un anno dall'entrata in vigore della legge. "La 'Spazza corrotti' compie un anno di vita – afferma Crimi - L'abbiamo chiamata così perché fosse chiaro a tutti: la corruzione è un cancro che va estirpato con ogni mezzo e risorsa di cui il nostro paese può disporre. È un male che aggredisce l'intera società nelle sue fondamenta, dalla politica all'economia, al lavoro, alle istituzioni, ai mercati, alla ricerca universitaria, alla sanità. Non c'è settore che sia immune". "Fermamente voluta dal Movimento 5 Stelle con il nostro ministro della Giustizia Alfonso Bonafede – prosegue - la legge Spazza Corrotti è il più importante intervento normativo in materia di anticorruzione dai tempi di 'Mani Pulite'". "Per combattere la corruzione – sottolinea - non bastano parole vuote da campagna elettorale e promesse sistematicamente tradite un secondo dopo la chiusura delle urne. È necessario procedere con fermezza e determinazione, azioni concrete e interventi mirati. Esattamente come quelli realizzati dal Movimento 5 Stelle con la legge 'Spazza corrotti'". (Rin)