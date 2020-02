Brescia: Gdf scopre evasione fiscale da 500 milioni di euro, 22 arresti

- A Brescia è in corso l’operazione “evasione continua” della Guardia di Finanza con la quale è stato scoperto in città un “laboratorio” che ha consentito l'evasione fiscale di mezzo miliardo di euro di “false operazioni”, illeciti guadagni per circa 80 milioni e il riciclaggio internazionale dei proventi. È in corso l’arresto di 22 responsabili per associazione per delinquere, aggravata dalla transnazionaltà, finalizzata alla frode fiscale. e l’esecuzione di sequestri patrimoniali. L'operazione, che ha coinvolto un centinaio di persone, è coordinata dalla locale Procura della Repubblica e con il supporto del Servizio Centrale Investigativo Criminalità Organizzata di Roma (Scico). Maggiori dettagli saranno forniti durante la conferenza stampa che si terrà alle ore 10:30 odierne presso la Procura della Repubblica di Brescia. (Com)