Roma: autobus esce di strada in via Conversi, autista ferito

- Il conducente di un autobus in servizio sulla linea 74 in via Conversi nella zona Laurentina di Roma ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un palo. L'incidente è avvenuto questa mattina, alle 5.45, quando sull'autobus ancora non erano saliti passeggeri. Ferito, anche se in maniera lievemente l'autista che è stato portato in ospedale al Sant'Eugenio. Sul posto gli agenti del Gruppo IX Eur della polizia locale di Roma Capitale. (Rer)