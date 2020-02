Taiwan: Wu Cheng-tien eletto presidente del Nuovo partito

- Il Nuovo partito (Np) di Taiwan ha eletto come presidente Wu Cheng-tien. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Wu ha vinto le elezioni con il 63,78 per cento dei voti ed entrerà in carica il 21 febbraio per sostituire Yok Mu-ming, l'attuale leader, secondo quanto riferito dal portavoce del partito Wang Ping-chung. Il neopresidente Wu, 63 anni, è stato il segretario generale del Nuovo Partito, è stato deputato e vicecapo della contea di Kinmen. (Cip)