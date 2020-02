Roma: Calenda, Raggi totale incapace, Salvini dice banalità assolute

- Per quanto riguarda il sindaco Raggi, "che sia una una totale incapace io lo dicevo due anni fa e oggi credo sia provato oltre ogni ragionevole dubbio". Lo afferma Carlo Calenda, eurodeputato e fondatore di Azione, intervistato nel programma "Lavori in Corso" in onda su Radio Radio e Radio Radio tv. Secondo Calenda "il punto è un altro: c'è una persona che ti dica chiaramente come gestire il milione di rifiuto indifferenziato? Perché se non lo dicono non stanno facendo politica, stanno cazzeggiando". Interpellato sule leader della Lega Matteo Salvini, Calenda risponde: "Salvini fino a ieri diceva dei romani qualunque cosa. Non ha un'idea sulla città perché non la conosce, quello che dice sono banalità assolute". (Rer)