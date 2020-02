Libia: Unsmil annuncia la ripresa dei colloqui della Commissione militare 5+5 a Ginevra

- La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha annunciato la ripresa dei colloqui oggi a Ginevra della Commissione militare congiunta libica (5+5), supportata dalla recente risoluzione 2510 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La missione guidata dal diplomatico libanese Ghassan Salamé ha elogiato in una dichiarazione il senso di responsabilità dimostrato dai partecipanti all'ultima riunione e lo spirito serio e costruttivo in cui si sono mostrati, secondo quanto è stato pubblicato sulla sua pagina ufficiale su Facebook. (Lit)