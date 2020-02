Georgia: presidente parlamento Talakvadze, opposizione torni al dialogo

- Il Sogno georgiano, partito al governo nel paese caucasico, è pronto al dialogo ma dall’opposizione non si assiste al medesimo impegno in questo senso. È quanto affermato dal presidente del parlamento di Tbilisi, Archil Talakvadze, secondo cui sia la forza politica di maggioranza, sia i suoi partner – Stati Uniti, il Consiglio d'Europa, l'Unione europea - sostengono il dialogo politico. "La nostra offerta è equa e frutto di un compromesso. Abbiamo proposto un sistema elettorale misto con cento seggi assegnati attraverso un sistema proporzionale e 50 seguendo criteri maggioritari. Questo è un test per l'opposizione. Se l'opposizione non dovesse tornare al dialogo e non dovesse raggiungere un accordo in questo senso, sarebbe un chiaro segnale che questa componente politica ha un atteggiamento distruttivo e quindi sostiene il processo di destabilizzazione nel paese. Spero che le forze politiche tornino al quadro del dialogo, solo così saremo in grado di concordare determinate regole prima dell'inizio della campagna elettorale", ha detto Talakvadze. (segue) (Res)