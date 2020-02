Georgia: presidente parlamento Talakvadze, opposizione torni al dialogo (2)

- Il dibattito sul sistema elettorale in Georgia prosegue da mesi, in particolare dopo che il parlamento non è riuscito ad approvare la riforma elettorale che prevedeva l’adozione di un sistema proporzionale senza soglia di sbarramento. Anche questa mattina, alcuni manifestanti legati all’opposizione si sono scontrati con la polizia di fronte al palazzo del parlamento. Secondo Lasha Chkhartishvili, un esponente del Partito laburista georgiano, gli scontri fra i manifestanti e le forze dell'ordine sono stati "causati dalla cattiva condotta della polizia". Inoltre, Chkhartishvili ha affermato che le forze dell'ordine limitano la libera circolazione dei cittadini. (Res)