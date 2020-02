Roma: Calenda, Zingaretti latitante su alcuni temi, fa troppi lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore del Lazio e segretario Pd Zingaretti "su alcuni temi importanti, come ad esempio il termovalorizzatore, è oggettivamente latitante. Forse fa troppi lavori". Lo afferma Carlo Calenda, eurodeputato e fondatore di Azione, intervistato nel programma "Lavori in Corso" in onda su Radio Radio e Radio Radio tv. In merito alla gestione dei rifiuti a Roma, Calenda precisa: "secondo me a Roma va fatto sia un temo-valorizzatore moderno che una discarica d'appoggio. Perché anche se arrivi a quello che l'Ue considera il meglio con la differenziata, l'indifferenziata sarà comunque talmente tanta da necessitare un appoggio. Quindi - conclude Calenda - li devi fare tutti e due". (Rer)