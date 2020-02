Iraq: truppe danesi di ritorno nella base Al Asad dal primo marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Copenaghen ha annunciato il ritorno delle truppe danesi nella base irachena di al Asad al fine di proseguire la campagna di addestramento delle forze di sicurezza irachene contro lo Stato Islamico (Is). La Danimarca aveva ritirato la maggior parte dei suoi 130 soldati di stanza nella base dopo che la stessa era stata attaccata da un attacco missilistico iraniano lo scorso 8 gennaio. Il rientro delle truppe dovrebbe avvenire il primo marzo in una situazione a livello di sicurezza che - secondo Copenaghen - non è differente da quella antecedente l’attacco. (Res)