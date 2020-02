Romania: ministro Esteri Aurescu riceve oggi omologo slovacco Lajcak

- Il ministro degli Esteri slovacco Miroslav Lajcak inizia oggi una visita ufficiale in Romania dove svolgerà consultazioni politiche conl'omologo Bogdan Aurescu. Come riferisce un comunicato della diplomazia romena, "la visita del ministro slovacco rientra nella serie di azioni congiunte destinate al rafforzamento delle relazioni bilaterali, già eccellenti, all'intensificazione della cooperazione in settori di interesse comune, nonchè ad uno scambio di opinioni sugli sviluppi regionali, europei e internazionali". Lajcak sarà ricevuto anche dal presidente romeno Klaus Iohannis. (Rob)