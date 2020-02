Lavoro: Bellanova a "Giornale di Sicilia", uno shock positivo e benefico per il Sud

- E' necessario uno "shock positivo e benefico" per il paese ma soprattutto nel Mezzogiorno, dove l'emergenza lavoro è fortissima. E' quanto sostiene il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e capodelegazione di Italia viva nel governo, Teresa Bellanova, in un'intervista al "Giornale di Sicilia". "E' necessario porre all'ordine del giorno la qualità, l'efficienza e l'efficacia delle infrastrutture fisiche e immateriali, le nuove generazioni hanno tutto il diritto di voler restare sui territori permettere a frutto competenze, passioni e sogni - spiega -. Con il governo di Matteo Renzi abbiamo parlato di sviluppo a trazione meridionale, perché convinti che il Mezzogiorno rappresenti un'occasione straordinaria per il paese", spiega Bellanova che sull'urgenza di maggiore finanziamenti o infrastrutture in Sicilia risponde: "Le risorse sono importanti ma altrettanto importante, se non di più, è utilizzare efficacemente il monte di denari già disponibili". (segue) (Rin)