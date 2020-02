Lavoro: Bellanova a "Giornale di Sicilia", uno shock positivo e benefico per il Sud (2)

- Rispetto al tema delle etichettature trasparenti e benessere animale, il ministro ha spiegato come si tratti di un "argomento che ho affrontato ultimamente qualche settimana fa a Bruxelles, al Consiglio dei ministri dell'agricoltura". L'etichettatura degli alimenti, regolamentata a livello europeo – evidenzia - può essere volano per il miglioramento dei nostri sistemi di allevamento mentre il benessere animale gioca un ruolo di primo piano nel miglioramento della sostenibilità delle produzioni e nella lotta contro la resistenza antimicrobica. Per questo – conclude - servono adeguati sostegni economici pubblici per gli allevatori". (Rin)