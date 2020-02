Libia: il ministero degli Esteri di Tripoli respinge la nuova missione europea

- Il ministero degli Esteri del Governo libico di accordo nazionale (Gna) ha respinto la proposta dell'Unione Europea per avviare una missione nel Mediterraneo orientale per monitorare l'embargo sulle armi in Libia. Il portavoce del ministero Muhammad al Qiblawi ha dichiarato in un'intervista all'emittente "al Jazeera" che l'Unione europea dovrebbe monitorare le frontiere marittime e terrestri, poiché le armi raggiungono le forze del generale Khalifa Haftar, l'uomo forte della Cirenaica che assedia Tripoli dal 4 aprile scorso, attraverso il confine con l'Egitto. Un portavoce del Partito turco per la Giustizia e lo sviluppo (Akp), Omar Celik, ha dichiarato in una conferenza stampa dopo una riunione del partito ad Ankara che l'approccio dell'Unione europea alla Libia non è corretto, spiegando che "ci sono alcuni paesi noti per sostenere le forze di Haftar dall'aria e dalla terra". (segue) (Res)