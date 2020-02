Russia: ministeri dell’Energia e delle Risorse naturali bocciano il progetto Rosshelf

- I ministeri delle Risorse naturali e dell'Energia della Federazione Russa sono contrari alla proposta di legge del dicastero per lo sviluppo dell’Estremo oriente russa sulla creazione della società statale Rosshelf. La nuova società creerebbe dei conflitti di interesse nell'assegnazione delle risorse situate nella piattaforma continentale nazionale, stando a quanto si apprende dal quotidiano "Kommersant" che cita fonti ministeriali. L'iniziativa di creare la società statale Rosshelf lanciata dal vice primo ministro e inviato presidenziale nel distretto federale dell'Estremo Oriente Jurij Trutnev è volta a fornire agli investitori l'accesso allo sviluppo dei progetti nella piattaforma artica. Secondo quanto riferito dal viceministro dell'Energia, Pavel Sorokin, il disegno di legge non specifica le modalità attraverso cui dovrebbero essere attirati i nuovi investitori nei progetti offshore. Sorokin afferma che il progetto crea un conflitto di interessi, dal momento che Rosshelf dovrebbe agire sia come garante che come partecipante in qualità di investitore. Il viceministro dell'Energia rileva inoltre che l'esenzione fiscale riservata alla società statale contraddice il codice tributario e la prassi esistente sugli incentivi per la produzione petrolifera offshore. A sua volta ministero delle Risorse naturali ha ritenuto che i poteri della società statale "sarebbero contrari ai principi del funzionamento del sistema delle autorità esecutive".(Rum)