Algeria: un ghanese a capo di una rete di narcotrafficanti che passa per Tinduf

- Un brasiliano, un boliviano e un ghanese sono stati arrestati questa settimana dalla polizia federale etiope in possesso di 3,9 chili di cocaina all'aeroporto internazionale di Bole, ad Addis Abeba. I tre trafficanti hanno iniziato il loro viaggio da San Paolo, in Brasile. Secondo la polizia federale etiope, avrebbero dovuto recarsi a Mumbai, in India. In base alle prime indagini, il cittadino ghanese, che aveva vari passaporti falsi, aveva fatto diversi viaggi avanti e indietro tra l'America Latina e i campi profughi di Tinduf, in Algeria. Secondo il sito web “Sahel-intelligence”, in questa zona il narcotrafficante che avrebbe stretto stretti legami con esponenti del Fronte Polisario, diventando il collegamento diretto tra i trafficanti di droga in America Latina e alcuni leader dei campi profughi del sud dell'Algeria. Il passaggio attraverso l'Etiopia era diventato necessario in quanto la presenza di forze statunitensi e francesi in Africa occidentale ostruiva il canale della droga tra Colombia, Mali e Croazia e anche il traffico transnazionale di cocaina, proveniente dal Sud America verso l'Europa, attraverso la costa occidentale dell'Africa e il Sahel. (Ala)