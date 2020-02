Russia: emendamenti costituzionali potrebbero prevedere immunità ex presidenti

- Il gruppo di lavoro sulla modifica della Costituzione della Federazione Russa propone di inserire nella Legge fondamentale un articolo che stabilisca l'immunità degli ex presidenti. Lo ha affermato il copresidente del gruppo di lavoro Pavel Krasheninnikov nel corso di una riunione. In totale, il gruppo di lavoro ha ricevuto oltre 600 emendamenti e proposte alla bozza del pacchetto di riforme. La commissione competente della Duma di Stato (camera bassa del parlamento ha ricevuto 235 emendamenti ufficiali. Il Consiglio della Duma di Stato ha prorogato il termine per la modifica della seconda lettura del disegno di legge presidenziale sino al 2 marzo, e il presidente della camera, Vjacheslav Volodin, ha suggerito che la seconda lettura del disegno si svolga il 10 marzo.(Rum)