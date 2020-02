Marocco: Jazouli, potremmo diventare il primo partner commerciale del Giappone in Africa

- Il Marocco "potrebbe diventare il primo partner commerciale del Giappone in Africa e il Giappone il primo partner del Regno in Asia". Lo ha dichiarato il ministro delegato degli Affari Esteri, della Cooperazione Africana, Mohcine Jazouli. Parlando ieri in un discorso a seguito di un incontro con il viceministro degli affari Esteri del Giappone, Nakatani Shinichi, Jazouli ha sottolineato che il commercio tra Marocco e Giappone "rappresenta il 4,5 per cento del volume degli scambi tra il Marocco e l'Asia e il 2,7 per cento degli scambi tra il Giappone e l'Africa”.(Mar)