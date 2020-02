Cina: coronavirus, morto Liu Zhiming, direttore dell'ospedale Wuhan Wuchang

- Liu Zhiming, direttore dell'ospedale Wuhan Wuchang nella città epicentro del focolaio di Covid-19, è morto alle 10:30 di questa mattina, secondo quanto annunciato dalla televisione di stato cinese. I primi, contrastanti aggiornamenti in merito alle condizioni di salute di Liu erano iniziate a circolare in rete da ieri. Ieri sera il Dipartimento di propaganda del Partito comunista della Commissione sanitaria Hubei ha inizialmente annunciato tramite un post sui social media il decesso di Liu, per poi smentirsi in un post successivo. La televisione di Stato ha infine formalizzato la morte del dottore questa mattina. Con Liu, salgono a due i medici che hanno perso la vita a causa dell'infezione da Covid-19. All'inizio di questo mese aveva perso la vita Li Wenliang, medico di 34 anni che per primo aveva lanciato l'allarme sulla gravità del coronavirus.(Cip)