Cina: coronavirus, sale a 1.868 il bilancio delle vittime, 72.436 i casi di infezione (2)

- I casi di infezione da Covid-19 sono aumentati a 519 in Giappone, inclusi i centinaia di contagi a bordo della nave da crociera in quarantena a Yokohama. Nel frattempo, secondo quanto riferito dai media, il ministero giapponese della Salute, del lavoro e del welfare ha diffuso linee guida per l'auto-diagnosi e per la consultazione presso le istituzioni mediche. Un ricercatore dell'Istituto di virologia di Wuhan ha negato di aver accusato il direttore dell'Istituto Wang Yanyi di aver fatto trapelare il coronavirus dai laboratori dell'istituto, ed ha annunciato azioni legali contro chi ha diffuso queste voci. Shennongjia, una contea nella provincia di Hubei, ha visto zero infezioni ieri, il primo caso nella provincia, dopo che i due pazienti rimanenti sono stati dimessi dall'ospedale questa mattina. (Cip)