Malesia: scelta partner 5G avverrà sulla base di considerazioni interne

- La scelta dei partner industriali per la realizzazione della rete 5G in Malesia avverrà sulla base di standard di sicurezza nazionale, e non in ossequio a interferenze o indicazioni dall’esterno. Lo ha dichiarato il ministro delle Comunicazioni malese, Gobind Singh Deo, mentre prosegue la campagna di boicottaggio globale degli Stati Uniti contro il colosso cinese dell’elettronica per le telecomunicazioni, Huawei. La Malesia, ha detto il ministro, è consapevole “delle preoccupazioni espresse da diversi paesi” in merito a Huawei, ma Kuala Lumpur si farà guidare nelle proprie decisioni solamente dai propri standard di sicurezza. Gobind ha ribadito che il paese intende scegliere i partner per la realizzazione della rete 5G nazionale entro la fine del terzo trimestre 2020. “La mia posizione è molto chiara. Abbiamo i nostri standard di sicurezza, abbiamo i nostri requisiti”, ha dichiarato il ministro. “Chiunque abbia a che fare con noi o avanzi delle proposte, dovrà rispondere agli standard di sicurezza che ci siamo dati”. (segue) (Fim)