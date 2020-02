Corea del Sud: coronavirus, presidente Moon chiede misure straordinarie per l’economia

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha sollecitato oggi il governo ad adottare tutte le misure necessarie ad attutire l’impatto economico dell’epidemia di coronavirus originata in Cina. “Il governo non dovrebbe arrovellarsi nel dubbio se ogni specifica iniziativa abbia precedenti o meno. Dovremmo piuttosto porre sul tavolo qualunque misura ci venga in mente, così da poterla attuare”, ha dichiarato il presidente sudcoreano nel corso di un consiglio dei ministri del governo, questa mattina. Le parole di Moon paiono preludere a un imminente taglio dei tassi di riferimento da parte della Banca di Corea, che delibererà in proposito il prossimo 27 febbraio. Il presidente ha dichiarato che l’economia nazionale versa in una situazione di emergenza, ed ha bisogno di uno stimolo per alimentare la domanda interna. Le parole del capo dello Stato hanno impresso un forte rialzo alle obbligazioni sudcoreane con scadenza a tre anni. (segue) (Git)