Giappone: governo approva disegno di legge per sostenere sviluppo 5G e droni

- Il governo del Giappone ha approvato oggi, 18 febbraio, un disegno di legge a sostegno delle aziende nazionali impegnate nello sviluppo di tecnologie per il 5G e per i droni, in risposta al timore per la crescente influenza globale della Cina nel settore delle telecomunicazioni. Il provvedimento concederà alle aziende giapponesi attive in quei settori accesso a finanziamenti a tasso agevolat oda parte di istituzioni finanziarie pubbliche e para-pubbliche, con l’obiettivo di alimentare il progresso tecnologico e la definizione di standard di sicurezza rigorosi. Le aziende che adotteranno tecnologie 5G potranno ottenere incentivi fiscali, a condizione di rispondere a determinati standard fissati dal governo. L’Esecutivo del premier Shinzo Abe intende sottoporre il disegno di legge al parlamento in tempi brevissimi, ed ottenerne l’approvazione entro la prossima estate. (Git)