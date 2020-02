Corea del Sud: coronavirus, aereo presidenziale effettuerà evacuazione da Diamond Princess

- Il governo della Corea del Sud ha annunciato oggi che ricorrerà a un aereo presidenziale per l’evacuazione dei suoi cittadini a bordo della Diamond Princess, la nave da crociera in quarantena a Yokohama, in Giappone, e a bordo della quale sono già stati confermati centinaia di casi di infezione da coronavirus. Al momento nessuno dei 14 sudcoreani a bordo della nave – nove passeggeri e cinque membri dell’equipaggio – sembra presentare sintomi di infezione. L’evacuazione è in programma per questo pomeriggio. In Corea del Sud, frattanto, le autorità sanitarie hanno confermato un nuovo caso di infezione, che porta il totale diagnosticato sinora a 31. Anche il nuovo paziente – una donna di 61 residente a Daegu, 300 chilometri a sud-est di Seul – non è stato all’estero nel recente passato, e non è chiaro da quale fonte abbia contratto l’infezione. (segue) (Git)