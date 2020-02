Corea del Sud: coronavirus, aereo presidenziale effettuerà evacuazione da Diamond Princess (2)

- Le autorità della Corea del Sud hanno annunciato anche ierii un nuovo caso confermato di infezione da coronavirus, il 30mo. Negli ultimi tre casi, le autorità sanitarie di Seul non hanno potuto stabilire l’origine del contagio. Secondo le informazioni fornite dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie della Corea del Sud, l’ultimo caso confermato di infezione riguarda una donna 68enne, moglie del paziente 82enne risultato positivo al virus nella giornata di ieri. L’uomo non è stato in contatto con alcuno dei pazienti noti alle autorità sudcoreane, né ha visitato la Cina, da dove ha avuto origine l’epidemia. L’impossibilità di stabilire l’origine dei due casi di infezione fa temere alle autorità sudcoreane che il virus possa diffondersi rapidamente nel paese. Il totale dei soggetti posti sotto osservazione dalle autorità sudcoreane è aumentato a 408 nella giornata di ieri. (segue) (Git)