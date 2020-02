Brasile: camionisti organizzano manifestazioni contro governo e Corte suprema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I camionisti brasiliani hanno indetto una serie di mobilitazioni per fare pressione sul governo e sulla Corte suprema in merito a una serie di misure in favore della categoria attualmente bloccate a livello politico e giudiziario. Secondo quanto annunciato dell'Associazione brasiliana dei conducenti di veicoli a motore (Abrava), il prossimo 19 febbraio si svolgerà uno sciopero generale della categoria dalle 6,00 alle 18,00. Intanto questa mattina, 17 febbraio, gli autisti hanno tenuto una dimostrazione estemporanea all'ingresso del porto di Santos, il più grande del Brasile, senza tuttavia bloccare gli accessi allo scalo. La dimostrazione alza il tono della protesta dal momento che si svolge in un momento importante per l'export di soia, attualmente in fase di raccolta. (segue) (Brb)