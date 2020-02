Brasile: camionisti organizzano manifestazioni contro governo e Corte suprema (2)

- Le mobilitazioni sono cominciate pochi giorni dopo che il giudice della Corte suprema, Luiz Fux, ha rinviato, senza specificare una data, l'udienza fissata per decidere sulla costituzionalità delle nuove tabelle per il calcolo della tariffa minima per il trasporto di merci, approvate dal governo dopo una lunga negoziazione con i camionisti. Il giudice Fux è il relatore in tre procedimenti di incostituzionalità (Adi) promossi contro la legge dall'Associazione brasiliana dei trasporti stradali del Brasile (Atr), dalla Confederazione nazionale dell'industria (Cni) e dalla Confederazione dell'agricoltura e del bestiame del Brasile (Cna), che rappresentano grandi imprese di trasporto. Le tre sigle sostengono che il programma di trasporto approvato dal governo viola i principi costituzionali della libera concorrenza e della libera impresa. (segue) (Brb)