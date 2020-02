Brasile: camionisti organizzano manifestazioni contro governo e Corte suprema (3)

- I camionisti rappresentati dall'Abrava, d'altra parte, sostengono che senza il meccanismo che innalza i prezzi minimi di trasporto, non è possibile coprire i costi del servizio e garantire il sostentamento di tanti autisti autonomi o piccoli imprenditori. Dal momento che il giudice non ha fissato una data per ridiscutere il caso i camionisti hanno deciso di protestare. I conducenti, inoltre chiedono al governo un intervento per la riduzione delle accise sul diesel, come strumento per rendere il carburante più economico. La misura aiuterebbe la categoria ad abbattere i costi principali per gli autisti. "La categoria si fermerà mercoledì in risposta alla negligenza del ministro", afferma il portavoce dell'Abrava, Walace Landim. (segue) (Brb)