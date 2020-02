Usa: Ad Amazon finanzia fondo contro cambiamenti climatici con 10 miliardi di dollari

- Il fondatore e amministratore delegato di Amazon, Jeff Bezos, ha annunciato di voler finanziare con 10 miliardi di dollari il Bezos Earth Fund, un fondo per combattere gli effetti dei cambiamenti climatici. Il numero uno del gigante dell’e-commerce lo ha rivelato in un post su Instagram: concederà sovvenzioni a scienziati, attivisti e altre organizzazioni che si impegnano per “preservare e proteggere la natura”. “Possiamo salvare la Terra”, ha scritto Bezos sul social network. “I cambiamenti climatici sono la più grande minaccia per il nostro pianeta”, ha aggiunto Bezos. I membri dell’Amazon Employees for Climate Justice - un gruppo di impiegati di Amazon che si batte contro il riscaldamento globale - ha detto di accogliere in modo positivo la decisione di Bezos ma di continuare a essere preoccupato per il sostegno del colosso all'industria del gas naturale e del petrolio.(Nys)