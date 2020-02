Imprese: Dairy Farmers acquista maggior produttore di latte Usa per 425 milioni di dollari

- La cooperativa di produttori di latte statunitense Dairy Farmers of America (Dfa) ha annunciato che acquisterà Dean Foods, il più grande produttore di latte americano, per 425 milioni di dollari. Il novembre scorso Dean Foods ha presentato le carte per il fallimento, dopo anni di difficoltà a causa della diminuzione delle vendite dovute soprattutto all'aumento delle vendite di latte vegetale e all'interesse dei consumatori per prodotti con il marchio del singolo produttore. Al momento della richiesta di fallimento, Dean aveva riportato una perdita netta in sette dei suoi ultimi otto trimestri. "Negli ultimi 20 anni abbiamo avuto un rapporto con Dfa e siamo fiduciosi nella loro capacità di avere successo nel mercato attuale e di servire i nostri clienti con lo stesso impegno per la qualità e il servizio che si aspettano", ha detto l'amministratore delegato di Dean Foods, Eric Beringause. (Was)