Giappone: cerimonia di compleanno dell’imperatore cancellata a causa del coronavirus

- L’Agenzia della Casa imperiale del Giappone ha deciso di cancellare un evento pubblico presso il Palazzo imperiale di Tokyo in occasione del compleanno dell’imperatore Naruhito, in risposta ai timori legati alla propagazione del nuovo ceppo di coronavirus dalla Cina. Il messaggio pubblico di compleanno ai cittadini giapponesi sarebbe stato il primo di Naruhito dalla sua ascesa al trono, il 1ç maggio scorso. Il programma dell’evento prevedeva per domenica tre saluti dell’imperatore e dell’imperatrice Masako dal balcone del Palazzo imperiale, in compagnia del principe della Corona Fumihito, della principessa Kiko, e delle loro figlie, le principesse Mako e Kako. “Abbiamo assunto la decisione di cancellare l’evento pubblico di palazzo, che ogni anno attira un gran numero di persone a stretto contatto tra loro, in considerazione dei rischi legati alla propagazione del virus”, ha dichiarato Kenji Ikeda, funzionario dell’Agenzia della Casa imperiale, nel corso di una conferenza stampa. E’ la prima volta nella storia contemporanea del Giappone che l’evento viene cancellato a causa di timori legati alla salute pubblica. (segue) (Git)