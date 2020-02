Giappone: cerimonia di compleanno dell’imperatore cancellata a causa del coronavirus (3)

- Quarantaquattro cittadini statunitensi a bordo della nave da crociera Diamond Princess, bloccata in quarantena in Giappone, sono risultati positivi al coronavirs. Secondo quanto riferiscono i media statunitensi, mentre è iniziata l'evacuazione dalla nave dei cittadini Usa, i viaggiatori positivi dovranno rimanere in Giappone per le cure, ha annunciato Anthony Fauci, direttore del National Institute on Allergy and Infectsious Diseases (Niaid). “Non andranno da nessuna parte. Staranno negli ospedali in Giappone", ha detto Fauci al programma “Face the Nation” dell'emittente “Cbs News". Sono centinaia i cittadini statunitensi costretti alla quarantena sulla Diamond Princess dal 5 febbraio. L'evacuazione dalla nave è iniziata domenica sera. (segue) (Git)