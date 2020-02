Giappone: cerimonia di compleanno dell’imperatore cancellata a causa del coronavirus (4)

- Il trasferimento verso gli Stati Uniti avverrà attraverso aerei in leasing, e una volta a destinazione, i passeggeri saranno sottoposti ad una nuova quarantena di 14 giorni. Anche il Canada, Corea del Sud, Italia e Hong Kong hanno annunciato che organizzeranno voli charter per rimpatriare i propri connazionali. Rimane invece ancora da capire come gestire il caso della donna statunitense di 83 anni che si trovava a bordo della nave da crociera di Westerdam, attraccata in Cambogia, risultata positiva all'infezione da coronavirus. La donna, insieme ad un ventina di altre persone, ha lasciato l'imbarcazione, sollevando timori per una ulteriore diffusione del virus. (segue) (Git)