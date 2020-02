Imprese: Patuanelli, automotive settore cruciale per economia e occupazione (2)

- Il titolare del Mise, nel suo post, poi scrive: "Vogliamo realizzare un modello di sviluppo infrastrutturale capace di realizzare sinergie tra pubblico e privato. Questo, partendo innanzitutto dal favorire la ricerca e l’implementazione delle reti mettendo a disposizione incentivi, misure di semplificazione e standardizzazione delle procedure autorizzative, nonché l’obbligo di installazione di impianti di rifornimento e di ricarica negli edifici, con specifiche policy per la pubblica amministrazione". Infine, Patuanelli annuncia che "il prossimo 4 marzo è previsto un nuovo tavolo in cui incontrerò il terzo gruppo di lavoro, quello relativo all’offerta. Tutti gli input, le informazioni, i consigli e le istanze raccolte grazie agli incontri con tutti gli attori coinvolti, confluiranno in un documento finale che rappresenterà il nostro piano da seguire per raggiungere insieme gli obiettivi prefissati". (Rin)