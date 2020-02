Imprese: Patuanelli, automotive settore cruciale per economia e occupazione

- Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, in un post su Facebook, sottolinea che "il settore dell'automotive è uno di quelli che più di tutti sarà coinvolto nel processo di transizione. Come ministro dello Sviluppo economico sono convinto che sia uno dei settori cruciali per l’economia e l’occupazione del Paese, ed anche il più coinvolto nella grande trasformazione verso la mobilità sostenibile". Oggi, spiega, "nell’ambito del tavolo automotive istituito al Mise, ho incontrato il secondo gruppo di lavoro, quello delle reti infrastrutturali: aziende, sindacati, rappresentanti di associazioni, della Conferenza delle Regioni, dell’università e della ricerca. Individuare le misure e le risorse da destinare alla pianificazione della rete infrastrutturale del paese, con lo scopo di supportare la diffusione dei nuovi servizi di mobilità sostenibile. Questo è l’obiettivo dal quale siamo partiti per dare il via al confronto, a cominciare dall’attuale stato delle infrastrutture di rifornimento e di ricarica, sia a livello nazionale che europeo, per arrivare a definire il quadro delle misure necessarie a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità per il trasporto al 2030, prefissati dall’Italia nel Pniec". (segue) (Rin)