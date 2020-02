Usa-Africa: Pompeo, importante la presenza di aziende Usa nel continente

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha denunciato la corruzione e ha affermato l’importanza della presenza degli Stati Uniti e delle loro aziende in Africa. Pompeo ha parlato dall’Angola, nel corso del suo secondo giorno di tour in Africa: nel corso della sua visita in Angola Pompeo ha anche espresso sostegno per l’impegno contro la corruzione e in favore degli investimenti del presidente, Joao Lourenço. L’obiettivo di Pompeo è quello di promuovere gli investimenti statunitensi come alternativa ai prestiti cinesi. Allo stesso tempo, il segretario di Stato Usa sta cercando di alleviare le preoccupazioni di alcuni Stati africani per un possibile ritiro dell’esercito statunitense dal continente che in questi anni ha collaborato con gli eserciti locali per combattere il terrorismo.(Nys)