Albania: Conferenza donatori Ue per ricostruzione, da Roma 91 milioni a sostegno di Tirana (4)

- La Commissione ha poi ricordato che le autorità comunitarie si sono mosse già dalle prime ore successive al terremoto: su richiesta del governo albanese, l’Unione europea ha attivato il meccanismo comunitario di protezione civile dispiegando subito squadre di ricerca e salvataggio nel paese. Stando alle informazioni diffuse, l’assistenza è stata mobilitata non solo attraverso il meccanismo, ma anche sul piano bilaterale da vari paesi europei. In particolare, la risposta internazionale è stata coordinata dalla squadra di protezione civile dell’Unione europea, che è rimasta in Albania dal 27 novembre al 20 dicembre dello scorso anno. (Beb)