Governo: Gualtieri, esecutivo stabile e l'Iva non aumenterà

- Niente aumento dell'Iva per il 2020 e riduzione per il 2021: sono questi gli impegni del governo che il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha ribadito durante la trasmissione "Zapping" su Rai radio 1. "Dopo aver ridotto le clausole che abbiamo ereditato, siamo al lavoro per eliminarle integralmente gli anni prossimi, ma occorre aumentare gli investimenti, sostenere i redditi e semplificare il sistema fiscale", ha spiegato il ministro, il quale ha anche assicurato che il governo è stabile e andrà avanti fino alla fine della legislatura. "Sono fiducioso che riusciremo a far ripartire il Paese", ha precisato Gualtieri, che commentando il rapporto di Nomura che prevede una recessione nel 2020, anche per effetto dell'emergenza coronavirus, ha chiarito: la previsione "prefigura scenari solo in caso di una recrudescenza dell'impatto del virus, ma è uno scenario estremo". Secondo il ministro, le stime sono ancora premature e occorre quindi prudenza, perché l'impatto del virus non si conosce ancora in maniera definita. "Come governo continueremo a dare priorità alla sicurezza degli italiani, ma poi siamo pronti a intervenire in caso ci sia un impatto del virus su alcuni settori economici", ha concluso Gualtieri(Rin)