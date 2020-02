Canada: Trudeau, governo impegnato a risoluzione rapida e pacifica a proteste gasdotto

- Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ha ribadito che il suo governo è impegnato a trovare una soluzione rapida e pacifica alle proteste contro il gasdotto di gas naturale Coastal GasLink che hanno bloccato aree del sistema ferroviario del paese e bloccato temporaneamente ponti e autostrade. Lo ha detto oggi, 17 febbraio, Trudeau al termine di un incontro a porte chiuse con i membri del suo gabinetto. Il primo ministro, che ha affermato di aver discusso della situazione con una serie di presidenti di provincia e leader delle comunità di nativi, non ha rilasciato dettagli su come lui e il suo governo hanno in programma di affrontare la crisi. (segue) (Res)