Usa: Pelosi, Democratici "devono essere uniti" per vincere sfida con Trump

- I Democratici "devono essere uniti" per assicurarsi che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non venga rieletto alle presidenziali del 2020. Lo ha detto la presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, in un'intervista all'emittente “Cnn”. L'esponente democratica ha lanciato un avvertimento al suo partito esortando tutti i Democratici ad essere uniti per sconfiggere Trump. "Non riesco nemmeno a immaginare una situazione in cui (Trump) verrà rieletto (...). Ma tutti sanno che dobbiamo essere uniti per assicurarci che non abbia un secondo mandato", ha detto Pelosi alla giornalista Christiane Amanpour. La speaker della Camera non si è sbilanciata verso nessun candidato delle primarie democratiche ma ha osservato che ciascuno di loro “ha dato un contributo molto prezioso al dibattito" e che sia "facile" per lei affermare che "chiunque di loro sarebbe un presidente migliore dell'attuale occupante della Casa Bianca". (Nys)