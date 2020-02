Usa: amministrazione Trump vuole ripristinare la pena di morte a livello federale

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, vuole ripristinare le esecuzioni capitali a livello federale. Secondo i dati del think tank Usa "Pew Research" dal 1963 a oggi il governo di Washington ha eseguito la pena di morte solo su tre persone. Come spiega il sito “Axios”, quasi tutte le esecuzioni negli Stati Uniti vengono fatte a livello statale. Inoltre, persino quelle fatte dai singoli Stati sono in costante calo da almeno due decenni, facendo riferimento ai dati forniti dal Bureau of Justice Statistics (Bjs), un'agenzia del dipartimento della Giustizia Usa. Oltre la metà degli Stati Usa in cui è autorizzata la pena di morte non la usa da almeno 5-10 anni, sostiene "Pew Research". Sono sette gli stati che hanno eseguito 22 pene di morte nel 2019: la maggior parte sono avvenute in Texas. A livello federale sono cinque le persone che aspettano l'esecuzione della pena capitale, anche se la Corte suprema le ha bloccate dopo che in tutti e cinque casi è intervenuto un giudice federale sostenendo che eseguirle violerebbe la costituzione.(Nys)