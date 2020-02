Usa: primarie Democratici, mercoledì dibattito in vista del voto in Nevada

- Sono cinque i candidati che si sono qualificati per il dibattito in vista dei caucus del Nevada che si svolgeranno il prossimo 22 febbraio: i politici che si sfideranno il 19 febbraio sono l’ex vicepresidente Joe Biden, l’ex sindaco di South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, la senatrice Amy Klobuchar, il senatore Bernie Sanders, e la senatrice Elizabeth Warren. Per poter partecipare al dibattito, che si svolgerà al Paris Theatre di Las Vegas, i candidati devono avere almeno uno di questi tre requisiti: un delegato conquistato ai caucus dell’Iowa o alle primarie del New Hampshire; raggiungere il 10 per cento in almeno uno dei quattro sondaggi nazionali approvati dal Democratic National Committee; avete il 12 per cento nei sondaggi di Carolina del Sud o Nevada. Si tratta di regole appena approvate dal Partito democratico che potrebbero aprire la strada del dibattito a un sesto candidato, Michael Bloomberg. (segue) (Nys)