Usa: primarie Democratici, mercoledì dibattito in vista del voto in Nevada (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infatti c’è molta attesa per l’ex sindaco di New York che, nelle ultime settimane, ha aumentato la sua presenza mediatica con milioni di dollari in pubblicità politiche in tutto il paese. Intanto finora più di 26.000 persone hanno partecipato al voto anticipato in Nevada: la decisione è stata presa dal Partito democratico del Nevada per dare la possibilità ai cittadini che non potranno partecipare ai caucus del 22 febbraio di esprimere la loro preferenza. Il primo giorno di votazioni anticipate, sabato, ha visto 18.000 democratici, con il 56 per cento di elettori che non avevano mai partecipato alle primarie, ha fatto sapere il partito. (Nys)