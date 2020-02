Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNEAssemblea capitolina. Palazzo Senatorio (ore 14,30)REGIONE- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l'assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Alessandra Sartore, e l'assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione della Regione Lazio, Paolo Orneli, presentano il Piano per l'internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio 2019-2021. Partecipa il sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico, Gian Paolo Manzella. Villa Aurelia, Largo di Porta S. Pancrazio 2 (ore 18,15)- L'assessore regionale all'Urbanistica e alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani partecipa all'avvio delle celebrazioni per il centenario della Garbatella, storico quartiere di Roma. Garbatella, piazza Brin (ore 10,30) (segue) (Rer)