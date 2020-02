Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (3)

- VARIE- Manifestazione promossa dalle attiviste di Lucha y Siesta, della Casa internazionale delle donne e di Non una di meno. piazza del Campidoglio (ore 16)- Il sindaco di Latina Damiano Coletta terrà una conferenza stampa per presentare il nuovo Assessore alle Attività Produttive, Simona Lepori. Comune di Latina, sala Calicchia (ore 16)- Presentazione dello Sportello contro l'usura e il sovraindebitamento. Intervergono: il sindaco di Latina Damiano Coletta, il prefetto Maria Rosa Trio, Italo Santarelli (presidente Airp onlus), l'assessore alla Legalità e sicurezza Maria Paola Briganti, l'assessore alle Politiche di Welfare e Pari opportunità Patrizia Ciccarelli. Latina, Centro socio-culturale, via Vittorio Veneto (ore 17,30)Riapre con una Messa il transetto di Santa Maria sopra Minerva. La Basilica torna così a essere accessibile per il culto, nonché fruibile dagli appassionati e dagli studiosi. (ore 18) (Rer)